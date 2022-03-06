港人赴深圳及珠海所持檢測報告　明起須符合3條件

廣東省近日出現多宗香港輸入新冠病例，自周一（7日）早上10時起，從香港入境珠海和深圳旅客持有的核酸檢測報告需要符合註明採樣時間、方式等3個要求。內地近期加強運送物資到香港，深圳市大鏟灣碼頭的「海上供港快線」於上周五（4日）定時定點駁船增至一天兩班，運力增加了3倍。

深圳和珠海當局分別公布，為進一步做好疫情防控工作，加快粵港兩地通關效率，自周一開始，要求從香港入境旅客所持的核酸檢測報告，其發出部門必須是粵港認可的33間香港定點核酸檢測機構；報告上必須註明採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子；亦必須註明採樣時間，旅客通關時間為採樣後48小時內。

另外，深圳市交通運輸局發布消息稱，大鏟灣碼頭「海上供港快線」以供港生鮮食品為主打，自上月21日起接近七成生鮮食品均由大鏟灣駁船快線運往香港；截至上周五共運行供港專線15個航班，累計運送了7,304噸物資。主要貨物包括雞蛋、蔬菜、電子產品、麵粉等生活物資，供港運輸量創下大鏟灣碼頭「海上供港快線」開航以來最高紀錄。

大鏟灣碼頭設置供港物資跨境運輸專用綠色通道與駁船專用泊位，並啟用專用堆場優先查驗布控的貨櫃，保障運載蔬果的貨櫃24小時暢通無阻。當局同時制訂深港跨境運輸水運防控指引，確保港口疫情防控安全。目前深圳交通、工信、商務等部門組成的深港跨境運輸貨源組織專班，正進一步收集深圳企業貨源資訊，有序引導企業跨境運輸「陸轉水」。