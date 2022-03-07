跨境貨車須消毒30分鐘　福田運輸車輛大減

廣東省深圳市13個跨境運輸綜合接駁站本月啟用。內媒周日（6日）報道介紹，目前香港跨境司機入境落車後，貨車須由工作人員消毒至少30分鐘，確保將病毒阻斷在外。有福田保稅區企業指，疫情導致運輸車輛減少近三分之一。

報道指，福田保稅區有超過25間深港跨境企業，過往高峰期每日有約200輛跨境車輛進出，但此輪香港疫情爆發後，園區平均每日接駁車輛急降至40輛。深圳綜合信興物流有限公司負責人林群泉形容，疫情對園區內的企業影響較大。

福保街道應急管理辦副科長鄒藝文介紹，目前所有跨境司機抵達深圳後，均須通過閉環通道，且除通道外不會進入接駁點區域內部、不與外界溝通。待貨車消毒後，內地接駁司機將身穿二級防護服，駕駛貨車至工廠卸貨及裝貨，再開車返回接駁站，把貨車交由跨境司機駛回香港。

目前，所有接駁站的內地工作人員和接駁司機均須集中居住，防止疫情傳播至社區。另深圳正在擴建供香港司機的休息區，預料未來將能容納200人、比目前休息區大4倍以上。所有休息區域配備水、空調、桌椅、智能消毒設施，採用環保移動公廁。