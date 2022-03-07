嚴懲性侵未成年人犯罪　專項行動打擊8類犯罪

江蘇省徐州市豐縣早前爆出「八孩母親」被鐵鏈禁錮生活事件，引起各方對於內地農村拐賣婦女兒童和性侵問題的極大關注。重慶市高級人民法院、重慶市人民檢察院、重慶市公安局、重慶市司法局周日（6日）聯合發布《關於依法嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪的通告》，決定從即日起至2023年2月底，在重慶市範圍內統一部署展開嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪專項行動。

重慶市委政法委、市高級人民法院、市人民檢察院、市公安局、市司法局，日前決定從今年3月起在全市展開「共護未來」依法嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪專項行動，旨在通過嚴厲懲治性侵害未成年人犯罪行為，推動社會治理，清除犯罪土壤，促進未成年人保護法、預防未成年人犯罪法落實落地。

專項行動將歷時一年，依法嚴厲打擊強姦，猥褻兒童，強制猥褻、侮辱，負有照護職責人員性侵，組織賣淫、強迫賣淫，協助組織賣淫，引誘、容留、介紹賣淫，引誘幼女賣淫八類犯罪。其中重點懲治成年人以暴力、脅迫等方式性侵幼女，性侵留守兒童、智障兒童，通過網絡實施性侵，在公共場所當眾性侵未成年人，致使未成年被害人重傷、死亡或其他嚴重後果等犯罪。對有性侵未成年人行為的罪犯，刑罰執行機關將採取有針對性的監管、教育、矯正措施。