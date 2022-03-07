住宅大火下調至6死　樓梯堆垃圾疑城中城翻版

台灣台中市一幢7層高住宅樓宇周日（6日）下午發生火警，造成6死7傷，外界質疑是高雄城中城大樓大火的翻版。台媒周一（7日）指出，該大樓內被分隔出41間分租套房，另有房東指樓梯間堆積大量回收雜物，導致火勢迅速蔓延，住戶逃生困難，釀成重大傷亡。

大火發生後，莊姓女房東被燒傷送院，大樓內29名住戶無家可歸，目前由區公所協調安置在酒店。事發樓宇原本是旅館，後來改建為數十間出租套房。當地里長蔡翠碧怒指，莊女經常在外檢回收資源，雜物堆放在一樓樓梯間，屢勸不改，造成逃生困難。台中市環保局指，近一年來已對莊女罰款11次，並在上周五（4日）才代為履行強制清理。

有目擊者表示，曾看到一樓冒出火光。樓宇頂層有違規建築，周圍被鐵皮圍住，大火發生後，可能因此產生所謂的「煙囪效應」，火勢迅速往上竄燒到各樓層，瞬間成一片火海，濃煙沖天，令住戶逃生不及。

台中市都發局長黃文彬回應，大樓樓齡36年，為集合住宅，登記8戶使用，屬私人產權的民宅，其他樓層是否分隔改建為套房，未獲檢舉無法逕自清查，將於周一派員了解，釐清是否違法。台中地檢署表示，警方等多部門成立專案小組，指派檢察官到現場，以釐清事故原因。