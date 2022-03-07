王毅促勸和俄烏　批美以台制陸注定失敗

中國國務委員兼外長王毅周一（7日）在北京見記者，回答傳媒提問，議題涉及俄烏戰事、中美關係、兩岸局勢、印太事務等。他指國際社會應在俄烏問題勸和促談，烏克蘭問題與兩岸問題無可比性，強調台灣屬中國大陸內政，美國企圖「以台制陸」注定失敗。

王毅指，中方多次闡明對俄烏問題的立場，局勢發展至今原因錯綜複雜，化解危機要尊重和保障各國的主權和領土完整，照顧當事方的合理安全關切，通過對話談判和平解決爭端，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，國際社會應聚焦勸和促談、防止出現大規模人道主義危機。

陸美關係方面，王毅批評美方聲稱不尋求新冷戰、不改變大陸體制、不強化同盟關係反對大陸、不支持台獨，無意與北京發生衝突對抗，但仍對華開展零和博弈式的激烈競爭，重申大陸作為一個主權獨立國家，完全有權採取必要措施捍衞自身正當利益。他指出，美國的印太戰略真正目的是企圖搞印太版北約，維護以美國為主導的霸權體系，衝擊以東盟為中心的區域合作架構。

有記者問到台灣與烏克蘭問題有何異同，王毅強調兩者有本質區別，無任何可比性，台灣是大陸領土不可分割的一部分，台灣問題是大陸內政，台海局勢緊張根源在於民進黨拒不認同「一個中國」，美國一些勢力為遏制大陸而鼓動台獨勢力發展，以台制陸注定失敗，台灣終將會回到祖國懷抱。