澳洲斥資100億澳元建核潛艇基地　應對中俄

澳洲總理莫里森周一（7日）公布，該國將斥資超過100億澳元（約580億港元）在東海岸建造核動力潛艇基地，以進一步增強國防實力，應對俄羅斯入侵烏克蘭對印太地區所帶來的戰略、政治、經濟和社會影響。他否認是為在5月選舉爭取連任造勢。

莫里森在視像演說宣布以上計劃，指澳洲目前所處的國安情勢是過去80年以來最險峻，中俄試圖聯手重構國際秩序，建立一個缺乏原則、責任和透明度的利益交換世界。他指潛艇基地只為進一步增強國防實力，而非將西部艦隊港區移轉他處。

該基地將是澳洲自1990年代於北部達爾文郊區興建羅伯森營區（Robertson Barracks）以來，最大型的國防基地工程。3個可能地點都位於東部，分別是昆士蘭首府布里斯班、新南威爾士省紐卡斯爾港及肯布拉港（Port Kembla）。消息指，國防部認為肯布拉港是最佳地點，需要額外擴建工程最少。防長達頓預計，政府將在未來數月內，決定在三方安全夥伴關係（AUKUS）合作下購買哪些潛艇。

澳洲助理防長黑斯蒂（Andrew Hastie）周日（6日）指，相信中國大陸正密切關注俄羅斯侵烏戰況，澳洲也必須有所準備，慎防陸方可能對台灣採取行動。