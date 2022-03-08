企業推「盲盒崗位」招聘　業界憂暗藏陷阱

內地近年興起「盲盒」潮流，增添消費者對購入商品的驚喜感覺。不過內媒周一（7日）報道則指，有公司在招聘網站上推出「盲盒崗位」，聲稱可以幫助不知道自己適合甚麼崗位的求職者。有業內人士憂慮，當中可能存在欺詐成分，令求職者蒙受損失。

據報道指，日前有網民分享一張相片，顯示一間公司的招聘廣告推出盲盒崗位，稱用來協助求職者選擇合適的崗位，更會提供「全局視野」及「多次復活」，為求職者發掘潛在機會。內媒記者日前發現已無法搜索該廣告，懷疑被下架。報道續稱，有至少4間公司發布相關招聘訊息，涉及北京、重慶及廣東等地，行業類別包括文娛、法律及教育等不同種類。其中在北京的工業設計公司，開放予實習生的盲盒崗位中，就有工業設計師、產品設計師、商務專員、拓展專員以及文創設計師等。

一間推出盲盒崗位的公司向內媒透露，推出該招聘後，頁面瀏覽量、求職者應徵量均有翻倍的趨量。該公司負責人表示，現在的年輕人，特別是應屆畢業生，對職業發展沒有很好的定位，希望由公司一方代為選擇，藉此協助求職者。負責人又透露，已有人透過應徵盲盒崗位順利入職，獲聘為外貿跟單員。

不過有從事人力資源管理多年的人士對此做法有保留，認為企業推出盲盒崗位有3個可能，首先是希望聘用不定崗的「管培生」，待輪崗後再決定僱員適合的範疇；另一種是有些崗位難以聘用人才，故以這種方式吸引人應徵；第3種則可能是有騙徒開多間公司，讓員工去做法定代表人，一旦企業出現問題則可由該員工承擔責任，建議求職者謹慎對待，避免受騙。