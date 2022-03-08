內地昨增325宗確診　青島兩地6天感染破百

國家衞健委周二（8日）公布前一日內地新增325宗新冠肺炎確診病例和443宗無症狀感染個案，其中本土確診和無症狀感染個案合共505宗。山東省近日爆發新一輪本土疫情，其中青島市兩地區在過去6天內，傳播病例破百。

前一日新增175宗本土確診病例分布16省區市，其中吉林報告46宗，廣東45宗，山東31宗，江蘇10、甘肅各10宗，雲南、陝西5宗，河北、上海、浙江各4宗，天津、遼寧3宗，內蒙古2宗，北京、山西、廣西各1宗。新增150宗境外輸入確診分別為廣東47宗，上海36宗，北京21宗，廣西17宗，山東11宗，甘肅7宗，天津3宗，浙江、四川各2宗，遼寧、黑龍江、福建和雲南各1宗。

內地前一日新增無症狀感染病例中，除了113宗境外輸入個案，其餘330宗本土個案分別為山東144宗，廣東73宗，上海51宗，吉林29宗，雲南18宗，遼寧、江蘇各5宗，廣西3宗，山西、甘肅各1宗。至今內地累計111,520人確診，當中4,636人病亡。

自上周二（1日）以來，山東省青島市黃島區、萊西市接連發現本土新冠確診病例，均感染Omicron變種病毒。截至上周五（4日），黃島區累計報告6宗本土確診病例，此後再未報告新增；而萊西市自上周五至周日（6日）下午2時，已累計報告確診病例118宗，絕大多數為在校師生。青島市疾病預防控制中心副主任姜法春通報，經測序比對分析，黃島區與萊西市的疫情彼此間沒有關聯；前者由帶有病毒的物品所致，後者疫情源頭未明。