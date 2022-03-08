最高法指去年14中管幹部受審　彰顯反腐懲惡決心

中國最高人民法院院長周強周二（8日）發表工作報告，指去年審結貪污賄賂、瀆職等案共2.3萬宗，涉及2.7萬人，14名前中管幹部受到審判，包括前雲南省委書記秦光榮。法院亦加大職務犯罪贓款贓物追繳力度，實際追繳到位596.6億元人民幣（約739億港元），彰顯黨中央正風肅紀、反腐懲惡的堅定決心。

周強指出，境外不是法外，首次適用刑事缺席審判程序，審理河南省漯河市委前書記、豫港（集團）有限公司前董事長程三昌貪污一案，裁定沒收外逃人員徐進、張正欣境內外巨額違法所得，對外逃腐敗犯罪分子雖遠必懲，讓其人財兩空。

最高法院工作報告也透露，人民法院全面排查1990年以來「減假暫」案件1,334.5萬件，對有問題或瑕疵的5.9萬件督促逐一整改，會同最高人民檢察院等出台減刑假釋案件實質化審理意見，決不允許紙面服刑、提錢出獄來破壞公平正義。

另外，最高人民檢察院檢察長張軍同日指，最高人民檢察院去年堅決維護國家安全和社會安定，批捕近87萬名犯罪嫌疑人，起訴174萬多人，按年分別上升近13%及11%，防範和依法懲治分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等。

他指，檢察機關近年配合公安機關持續開展打拐、團圓行動，嚴懲拐賣人口犯罪。由2000年起至去年，起訴拐賣婦女兒童犯罪從1.4萬人降至1,100多人，年均下降11.4%；起訴收買被拐賣的婦女兒童犯罪由155人增至328人。