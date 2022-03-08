加澳增對俄制裁　美參議員擬同步制華

俄羅斯入侵烏克蘭招致多國制裁，美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）藉着制裁俄方追擊中國，正草擬法案對華實施經濟制裁。加拿大和澳洲分別在周一（7日）和周二（8日）公布各列10名支持犯烏的俄羅斯人士制裁名單。

魯比奧周一在Twitter上表示，正在草擬有關對華法案，防止中方利用人民幣跨境支付系統（CIPS）協助俄羅斯繞過被逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT）支付系統的制裁，令衝擊俄羅斯經濟的行動付諸流水。

加拿大總理杜魯多周一宣布，制裁與俄羅斯總統普京下令侵烏有關的10名前任及現任高官、寡頭和支持者，這些人均來自俄羅斯反對派領袖納瓦尼提供的名單。澳洲外長佩恩周二稱，新制裁旨在打擊有份鼓吹對烏敵對狀態和宣揚侵烏合法化的親俄人士，包括在烏發動陸空襲擊的武裝部隊成員和6名軍方高級指揮官。

美國政治新聞網站Axios統計，俄羅斯在犯烏前夕至今，被制裁的次數已遠超伊朗，成為全球受最多制裁的國家。俄羅斯本在上月22日之前面對2,754項制裁，但在短短兩周增加2,778項至5,532項，超越伊朗因核計劃和恐怖主義的3,616項制裁。

另外，國際航空運輸協會周一發表分析報告，稱多國在俄烏衝突中對俄關閉領空的措施，對航空業構成嚴重影響，航班需要改道或取消，其中往返歐洲和北美地區的航線最嚴峻，加劇運輸能力短缺的問題。美國波音公司另宣布，暫停向全球最大的俄羅斯鈦供應商購入該原料，指目前的庫存和取得鈦的渠道足以供應飛機生產。