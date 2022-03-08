台統派成員因賄選判刑後赴大陸　上訴遭駁回

台灣統派團體「愛國同心會」秘書長張秀葉，2018參選台北市議員時，被控設宴免費招待選民，遭台北地方法院依違反選罷法判刑3年5月。她其後提出上訴，惟案件開庭時她滯留大陸，法官已將其繳納的22萬元新台幣（約6.2萬港元）保釋金沒收。案經審結，台灣高等法院周二（8 日）駁回其上訴，案件仍可上訴。

檢方起訴指，張秀葉自2012年起任愛國同心會秘書長，兼管中國民主進步黨（下稱中進黨）帳務。2018年，她代表中進黨參選台北市第13屆議員第五選區議員，同年10月1日，愛國同心會在台北市一家日本餐廳舉辦餐會，邀請上述選區選民免費出席，張女趁機造勢並拉票。

台北地院一審指出，張女等人假供辦餐會名義賄選，依違反選罷法，將張女判刑。張女其後上訴，並透過律師主張，她在餐會中是臨時被叫上台，否認賄選。惟二審合議庭認定，餐會過程中她穿着競選背心上台致詞，經主持人高呼當選後再逐桌敬酒，足證餐會為事先安排的選舉造勢活動，故認定張女辯稱不足採信。

同案另一名被告中進黨兼愛國同心會主席周慶峻，一審被判刑3年6月，但他在去年6月16日因感染新冠肺炎死亡，台灣高等法院已撤銷判改，改諭知公訴不受理。

東網駐台灣記者郭良傑報道