為500元新台幣輕生　台婦害2歲女兒溺斃囚13年

台灣台中市一名陳姓婦人去年因500元（新台幣，下同，約137港元）而與丈夫起爭執，一怒之下帶同年僅2歲的女兒前往海邊輕生，導致女兒溺斃。台媒周二（8日）報道，苗栗地方法院近日依成年人故意對兒童犯殺人罪，判婦人有期徒刑13年。

事發於去年1月，陳婦因遺失婆婆過世留下的500元「手尾錢」而與丈夫發生口角，心情低落，於是在1月25日下午獨自帶着女兒離家出走，並在隔日前往苗栗縣通霄鎮白沙屯附近海岸走入海中。期間，母女兩人遭海浪沖倒，跌入水中，女童溺水窒息。陳婦將女童抱回堤防附近涼亭，但未對女童施以急救或向旁人求援。

被告陳婦在庭上辯稱，女兒是不慎被海浪絆倒，她當時為拉起女兒而被絆倒，造成短暫昏厥，且因當時精神狀況不佳、一時慌張，才延誤通報送醫，主張應判為過失致死罪。惟法官依解剖報告及女童當時情況，認為女童若非遭母親帶往海中較深處，縱使在沙灘上被絆倒，應不至於導致跌落海中而溺水窒息，故被告的主張不可採納。

法官根據被告與家屬的對話內容，發現被告離家後，將行動電話關機、刪除社交平台帳號等情況，同時陳女描述案情多有避重就輕之處，無從認定有悔意，但考慮被告無前科，且案發時曾尋短見，並獲得丈夫原諒，故作出上述刑罰。