西湖美術館展覽開幕　展古代女性圖像

浙江杭州市西子湖畔西湖美術館的「麗人行——中國古代女性圖像展」周二（8日）開幕，除了展覽浙江省博物館藏的古代女性圖像畫作，同時配套展示相關古代女性飾品、服飾、生活用品等實物，以及當代女藝術家的作品，共160多件展品，讓觀眾一起看畫中麗人千姿百態，品畫外麗人百味人生。

展覽主線精選了75幅館藏古代女性題材畫作，圍繞畫作，搭配展出80多件與畫面內容相關的古代女性飾品等實物。展覽分為「閨闈風韻」、「雲幕椒房」、「庭院春深」3個單元，從外在到內在，帶觀眾逐步走近古代女性的世界。閨闈風韻聚焦古代女性的外在形象，展示描繪女性梳妝打扮題材古畫。雲幕椒房着眼於古代女性的活動空間，設有麗居靜好和山水園林兩個板塊。庭院春深則關注古代女性的多維身份，設有展現古代女性作為才女的琴棋詩畫才藝等畫作。

談及展覽亮點，浙江省博物館副館長、麗人行展覽策展人蔡琴提到，現在很多人對古風、國潮都很有興趣，所以這些圖像為觀眾帶來了很多直觀欣賞的一個點，並請了3位當代女性藝術家展示作品，年齡也分別代表「50後」、「70後」和「90後」。

同在周二開幕的還有安徽博物院的「綠鬢朱顏——明清時期女性題材繪畫展」、江西省博物館的「瓷 · 婳——女性主題藝術展」、蘇州博物館的「江南佳麗——蘇州博物館藏仕女畫展」、湖州博物館的「美人如畫——十九至二十世紀東亞女性人物畫藝術展」，5館聯動形成一個主展館加4個分展館的1+4展覽模式，並借助數字技術實現館之間雲互動。各地觀眾在疫情下通過多媒體屏查看其他博物館展覽的現場畫面，瀏覽各館展覽的展品。