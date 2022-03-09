祝融號最新分析　有助驗證火星存古海洋假設

中國首次火星探測任務「天問一號」探測器自去年5月着陸火星後，不斷搜集科學數據。據來自「祝融號」火星車的最新研究表明，其着陸點相較其他火星着陸點具有更強的火星地貌特徵，剖析該着陸區的地形地貌、物質成分，對探索其地質演化歷史、驗證火星古海洋的假設具有重要意義。

哈爾濱工業大學機器人技術與系統國家重點實驗室/機電工程學院教授丁亮及其同事，分析了祝融號在前60個火星日收集的着陸點區域測量結果，有關發現於周二（8日）刊登在學術期刊《自然-地球科學》。

據介紹，天問一號和祝融號在火星北半球的烏托邦平原低窪地區着陸。該處是一處火山地區，為火星上最大的平原，直徑3,200公里，其歷史可追溯到約33.2億至33.6億年前。科學家推測該平原曾經可能存在過大量液態水體或冰，因為火星北半球可能存在「古海洋」，而烏托邦平原位於推測的古海岸線內。

此次研究人員利用祝融號運動數據與相機圖像，確定它在前60個火星日裏向南行進的距離為450.9米。通過分析，研究人員推斷出着陸地點表面土壤具有較高的承載強度和黏聚力，還辨別出該區域符合風蝕特性的地貌（如沙脊、波紋、侵蝕坑以及岩石紋理等），其中風成床面形態以橫向沙脊為主，當地風向為東北方向。同時，着陸地區顯示出平緩的地形狀況，其地表的主要地質特徵包括風成床面形態、小隕石坑和岩石。由於火星日比地球日長近2.7%，研究工作中的「60個火星日」意味着61.6個地球日。