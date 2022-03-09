內地昨增233宗本土新冠確診　吉林再全民檢測

內地本土新冠疫情再升溫，國家衞健委周三（9日）公布前一日新增555宗本土病例，分別為233宗確診和322宗無症狀感染。其中，吉林新增94宗本土確診和80宗無症狀感染個案，該省省委書記景俊海周二（8日）在北京以視像方式主持省疫情防控領導小組會議，要求當地迅速完成一輪全民檢測，找出病例和密切接觸者、次密切接觸者。

吉林前一日新增本土確診病例分布為吉林市73宗、長春市12宗、延邊州9宗；新增本地無症狀感染個案為吉林市65宗，長春市10宗，延邊州、梅河口市各2宗，松原市1宗。吉林市衞健委周二發公告稱，鑑於目前國內外疫情防控形勢複雜嚴峻，該市周三中午12時開展第4輪城區核酸檢測，料同日下午6時完成。

除吉林外，內地其他地區新增本土確診病例分別為山東59宗，陝西17宗，天津12宗，河北、江蘇各11宗，廣東7宗，北京6宗，雲南4宗，山西、內蒙古、上海各3宗，遼寧、黑龍江、浙江各1宗；新增104宗境外輸入確診病例分別為廣東39宗，上海26宗，四川13宗，甘肅7宗，廣西6宗，北京5宗，江蘇3宗，福建、山東各2宗，雲南1宗。

新增無症狀感染個案399宗，其中77宗是境外輸入個案。本土個案中，山東報告106宗最多，其餘為上海、雲南、廣東、黑龍江、江蘇、廣西、山西、遼寧、內蒙古、安徽、重慶、甘肅。至今內地累計111,857人確診，當中4,636人病亡。