伯利茲總理訪台　強調兩地持續深化夥伴關係

伯利茲總理布里塞尼奧伉儷訪問團周二（8日）抵達台灣展開為期5日的訪問。周三（9日）台灣的蔡英文總統於總統府與布里塞尼奧會面，並向對方頒授「特種大綬卿雲勛章」。布里塞尼奧致詞時強調，未來會持續深化與台灣的夥伴關係，秉持共同理念，為共建更好的未來而努力。

布里塞尼奧於2006年曾經訪台，但這次卻是首次以伯利茲總理身份訪台。蔡英文以及台灣的副總統賴清德周三上午在總統府廣場，以軍禮歡迎布里塞尼奧伉儷，其後於總統府設宴款待對方。蔡英文致詞時稱對方是台灣的老朋友。近幾年，兩地在農業技術、環境永續及文化教育等領域有很多合作成果。疫情期間，雙方也互相分享資源，共同對抗疫情。蔡英文稱，相信未來兩地會繼續在各方面相互扶持，密切合作。

布里塞尼奧則表示，受新冠疫情、通脹、供應鏈以及戰爭的挑戰，全球正處於關鍵的歷史時刻，友好的國家必須要團結一致，強化彼此對共享原則的承諾。他指台灣不但是世界公認的民主地區，也是通訊、科技、半導體、教育、公共衞生、醫療照護以及社區安全網等領域的領頭羊。他又稱，伯利茲支持台灣人民有權利和平生活、不受外國威脅、跟鄰居和平共處、能夠獨立生活，也有權利參與國際組織。