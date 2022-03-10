女子懷孕遭公司解僱　上訴後獲賠19.6萬人民幣

浙江省杭州市一名朱姓女子因入職數月後懷孕而遭到公司降職，最後更被解僱。朱女士遂決定起訴該公司以維權。桐廬縣法院一審判該公司需向朱賠償19.6萬元（人民幣，下同，約24萬港元），並為她繳納停發工資期間的社會保險；惟該公司不服上訴。內媒周三（9日）報道，杭州中級法院二審駁回上訴，維持原判。

事發於2019年2月，朱女士應聘成為某科技公司人力資源部經理。雙方勞動合同約定，自2019年3月12日起工作一年，試用期3個月，每月工資1.4萬（約1.73萬港元）。惟朱女士入職數月後懷孕，因孕期檢查而多次請假。

2020年1月，朱女士因羊水過少等原因入院，5日後出院，醫生建議休息一周並為她開具醫療證明書。出院當日，朱女士提交病假申請，但未獲批准。幾日後，公司將朱女士職位降為行政助理，工資降至4,000元（約4,950港元）。朱女士在未與管理層有效溝通的情況下，未有任職，導致曠工。公司以工作失職、徇私舞弊等理由，決定解僱朱女士。

朱女士在孩子出生後，向勞動仲裁委員會申請仲裁，但公司不服勞動仲裁裁決，不予執行，朱女士遂向桐廬縣法院提出訴訟。法院審理指出，朱女士有正當理由不任職，不能認定為曠工，而且公司提供證據不能證明朱女士嚴重失職。因此公司屬於違法解除勞動合同，故作出上述判決。