女子尋子26年不幸病逝　5年後熱心人助尋回

浙江省一名女子尋子26年，足迹遍及大江南北，途中哭瞎了一隻眼睛，此後又患上肺癌，最終在2017年未能尋得兒子而抱撼離世。時隔5年，有其他尋親家長幫助女子找回其失散31年的兒子，並將他帶到女子墳前，給一個女子交代。

事發於1991年6月，楊素慧偕4歲的兒子徐劍鋒和女兒前往廣州照顧出了意外的丈夫。期間有兩名男子主動接近他們。直至同年6月5日，楊素慧丈夫抱著兒子去了南方大廈，之後就稱其中一名年輕的男子給了他一根煙，導致他失去知覺，醒來就發現兒子不見了。楊素慧從此展開了漫長的尋子之路。

尋子成功的孫海洋稱，楊素慧每天晚上都睡不著覺，經常聯想起兒子被他人殘害的場景，經常把枕頭哭濕，導致左眼因此失明。除了哭太多，導致失去左眼視力外，她的肺部可能因過於悲痛、長年失眠而發生病變。

2014年，楊素慧多次嚴重咳血，為了尋子而一直沒有去檢查，直至倒下。其他的尋親媽媽將她送回廣州，確診為肺癌中期。當時楊素慧家中滿是尋人啟事和藥物，但多年的尋親令她無法承擔治療費用。當時有醫院為楊素慧提供治療，但她身體未能支持下去。57歲的楊素慧離世前，把尋子的心願交託給其他人，望有人代她完成。

最後在周一（7日），警方透過基因比對找到已改名為杜小華的徐劍鋒。在楊素慧女兒的陪伴下，杜小華從江西驅車來到浙江省台州市三門縣母親的墓碑前相認。杜小華稱自己6年前曾加了楊素慧的微信，但因工作繁忙，此事不了了之。又指，當時被拐走之後，逃跑成功，之後走入一個村子，認識了現在的養父養母。如今的杜小華已經在惠州成家生子。但表示會慢慢填補中斷多年的親情。