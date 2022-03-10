見工要求應徵者挖地　內地公司稱考驗適應力

四川成都近日有物流公司招募員工，面試期間要求應徵者拿鋤頭挖地，有關畫面傳到網上引發熱議。網民對這個「奇葩」面試環節有不同見解，有人認為能測試應徵者的「管理才能和解決問題的能力」，但也有人調侃「就是想喊你幫忙除草」。公司則稱該面試環節為「環境面試法」。

內媒周二（8日）聯絡到上傳影片的男子李志（化名），他表示上周四（3日）接到該物流公司電話前往面試。當天面試者共有30多人，分別應徵不同崗位，「有用戶運營、客服、文案編輯等」。面試者先被分成3組，每組10人，進行3個環節面試。

第一個環節是由人事部職員在會議室根據應徵的履歷、專業能力提問。第二個環節，面試者被叫到大樓外的草地，每人獲派鋤頭輪流在指定地上翻挖，人事部職員則站在周圍觀察。最後面試者再返回會議室就挖地的表現互相評價。

對於面試中設挖地環節，該公司人力資源部部員陳女士對內媒稱，該環節是公司老闆很喜歡的一種面試風格，目的是把面試者置於一個比較特殊的環境中，觀察其應變能力和適應能力。陳女士稱，「如果面試者不願意挖地，說明這個人適應能力不強」。她又指出，公司會根據招聘崗位的種類，設置不同的面試場景，如在咖啡店或麵館。據了解，李志當日通過面試並獲聘用。