內地昨增402宗本土新冠確診　專家料5月見頂

國家衞健委周四（10日）通報，內地前一日新增528宗新冠確診和435名無症狀感染者。確診病例包括402宗本土感染及126宗境外輸入，涉及18個省市區。內地病毒學專家常榮山分析，國內疫情預計至少到5月中旬見頂後才有望趨於平穩。

本土病例以吉林165宗佔最多，山東和甘肅66宗，陝西21宗，天津19宗，廣東17宗，江蘇13宗，河北10宗，北京、遼寧和上海4宗，內蒙古、浙江和雲南3宗，山西和河南2宗。境外輸入分別是上海42宗，廣東33宗，北京14宗，廣西12宗，河南7宗，四川、甘肅4宗，黑龍江、浙江3宗，雲南2宗，江蘇和福建1宗。至今累計確診112,385宗，其中4,636人死亡。

吉林省衞健委周四通報，除了本土確診者外，另有179名無症狀感染者，均已轉往定點醫療機構隔離治療，追蹤排查患者的密切接觸者、次密切接觸者，落實管控措施，消毒他們的生活和工作場所。

常榮山認為內地今輪疫情主要是受境外輸入壓力，疫情隨整個亞洲疫情從北向南移動，預計至少還需要2個月才有望趨於平穩。他預測，未來隨亞洲疫情不斷走高，本月中下旬的全國本土加境外輸入單日新增病例可能過千。