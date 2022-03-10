台陸軍採購案涉貪　9人遭起訴

吳明郎（左圖）和陳銘宏（右圖）被起訴。

台灣的陸軍司令部化學兵處前上校吳明郎等4名軍官，於2015年間辦理生物偵檢車採購案時，涉嫌收賄讓廠商使用不實資料中標，並放水通過驗收。台北地檢署周四（10日）依違反貪污治罪條例起訴吳等軍官及中標廠商冠宇國際電訊董事長陳銘宏共9人，同時建請法院從重量刑，沒收不法所得。

案中採購的生物偵檢車，據指在爆發化學戰時能有效提升台軍反生物作戰能力，台陸軍於2015年規劃招標採購13輛生物偵檢車，預算金額9.4億元（新台幣，下同，約2.6億港元），後來由冠宇以7.5億元（約2.1億港元）中標。

有報道指，該標案從審標、測試到交貨都疑雲重重。檢方其後查出，吳明郎辦理標案時明知冠宇的投標文件不符規定，仍在審查結果勾選合格，讓冠宇得標獲利。同案的陸軍女少校邱雅姿則明知冠宇無法通過「涉水深度」驗收，卻放水讓公司順利通過驗收。檢方認定吳明郎等人涉圖利冠宇3億多元（約8,400萬港元），有560萬多元（約156萬港元）不明所得，周四依貪污治罪條例圖利罪、財產來源不明罪、刑法偽造文書罪起訴吳男等人。