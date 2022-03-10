澳洲斥380億澳元增兵1.85萬人　阻嚇中俄野心

澳洲總理莫里森周四（10日）宣布，澳洲國防軍（ADF）將在2040年或之前增兵18,500人，會投入380億澳元（約2,176億港元）擴軍，是越戰結束40多年以來最大規模，以應對中俄日益增加的威脅。澳洲防長達頓指，擴軍是因目前存在印太地區的「野心」不只針對台灣，要提防中國大陸。

莫里森在昆士蘭省布里斯班的加利波利軍營（Gallipolli Barracks）宣布上述消息，形容這是澳洲在和平時期最大規模的擴軍，目標是將國防軍兵力增加至8萬人，而包括平民在內的國防人員總數則會增至10.1萬人。增兵人數比國防部建議的臨界上限，多出6,000人，而短期內將在2024年或之前增加800名國防軍士兵、250名相關公務員及數目未明的國防情報局人員，但暫無計劃增加預備役或國防部內的救災服務人手。

新增的海陸空兵力需要具備新的軍事操作能力，以支援未來的新建潛艇、獵人級護衞艦以至先進的遠程及防衞導彈系統，並應對資訊戰等。莫里森表示，增兵意味澳洲對自己的國防部隊投下信任票，同時清楚知道作為印太地區自由民主國家當前面對的安全威脅和局勢；又指該國與英美結成三方安全夥伴關係（AUKUS），是為了保持自身國防實力，而非將責任拋給他人。

同場的達頓則指出，澳洲需要擴軍以提高阻嚇力，如果認為大陸和俄羅斯的野心只是台灣和烏克蘭，就是不了解歷史；又指澳洲若不與盟友緊密合作加強阻嚇，等於漠視歷史教訓。他表示，澳洲因此有必要增兵，特別是在太空、網絡、海上資產、水下能力以至自動車、水下機器人等領域，以成為英美日印及北約的更可靠夥伴。