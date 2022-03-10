美助卿及助理防長訪日　討論台海局勢

主管東亞及太平洋事務的美國助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）周四（10日）起一連3日訪問日本，期間會偕國防部印太安全事務助理部長拉特納（Ely Ratner），與日方舉行「2+2」安全諮詢委員會安全小組會談，討論台海、印太、俄烏等局勢，將重申台海安全穩定的重要性。

康達於周四至周六（12日）訪日，拉特納的行程則定在周五（11日）至周六，他們將於日本外務省北美局長市川惠一、防衞省防衞政策局長増田和夫舉行2+2會談。雙方會上將討論如何持續讓美日同盟現代化，加強化聯合能力。

康達亦會重申美國對美日同盟作為印太和平安全基石的承諾，並強調美日與南韓間的雙邊及三邊合作，對促進印太及其他地區和平、安全和繁榮的重要性。他另會與日方官員討論如何進一步支持烏克蘭及該國人民，追究俄羅斯開戰的責任。

拉特納周三（9日）表示，中國大陸對美國國防部來說是步步進逼的挑戰，台灣則是當中的場景。他指出，美國的目標是透過台灣自我防衞、美台夥伴關係及理念相近民主國家不斷增加的支持，威嚇並阻止大陸的侵略行為。