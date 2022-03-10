民居大火後被批卸責　盧秀燕：加強稽查

台灣台中市中區興中街周日（6日）發生大火造成6死6傷，國民黨籍市長盧秀燕呼籲政府加速全國一致法令，周四被市議會民進黨團批評以修法卸責。盧回應指，現行法令無法進入私宅執行堆放大量物品公安風險公權力，政府應努力制定法律、妥善處理私人產業導致的公共安全疑慮，市府後續針對習慣堆積雜物或違法改建套房等高風險大樓加強稽查，守護市民安全。

市議會民進黨團總召江肇國說，盧秀燕喊出修法是緩不濟急的口號，台中市還有很多集合住宅存在類似公安災害風險，遇民眾檢舉，只會將責任推給公寓大廈自治或私有產權無法干涉，怠惰心態難怪會有憾事發生。民進黨團副總召王立任說，火警發生雖是人為縱火，但建築走道囤積雜物而阻礙逃生是造成傷亡的主因，也顯然是地方政府執法出問題，而不是中央需要統一修法。

對此，台中市府表示，重視公安問題，針對列管的危老大樓，消防、都發等各相關局處均組成專案稽查小組，跨局處展開公安檢查，要求大樓落實各項公安設備維護與保養。對於該棟興中街大樓，去年共進行三次消防檢查，不合格地方也經過改善再複驗後合格，去年9月業者委由消防設備士再進行檢查，最後也是合格。市府強調，後續將針對習慣堆積雜物或違法改建套房等等高風險大樓加強稽查，全力守護市民安全。