日將設全球戰略情報官　應對中俄訊息戰

日媒周四（10日）報道，日本防衞省將在本年度新設「全球戰略情報官」一職，以加強監控外國勢力在網上散布虛假訊息以誘導輿論和製造混亂的行為，特別是應對同樣精於網絡資訊戰的中國和俄羅斯，並擴充應對突發事件的警戒態勢。

日本當局關注，外國勢力會透過散布虛假訊息，誘導他國輿論以至干預選舉，讓他國輿論有利己方，或在他國選舉中協助對本國有利的候選人當選等。俄烏問題亦受到注目，包括俄羅斯上月把烏克蘭政府說成「新納粹集團」，從而把侵烏正當化；俄方2014年吞併克里米亞時，亦散播過「當地民眾要求入俄」等訊息。

日本防衞省此後對虛假訊息戰的威脅展開全面調查，認為需要提高對實際狀況、背景、參與組織等的分析能力。全球戰略情報官一職，將設置在負責收集各國情報的防衞政策局調查課中。日本公益財團法人笹川和平財團上月已彙總建議，要求政府成立分析和應對虛假訊息的中心，把與選舉相關的系統指定為重要基礎設施。

日本國際問題研究所研究員桑原響子認為，一旦中國大陸武力攻台，料日本國內亦會流傳大量虛假訊息，激發該國民眾的厭戰心理，令日本和其盟友、對台有承諾的美國走向疏離。桑原認為，雖然因語言等壁壘，來自外國的虛假訊息攻擊不易影響日本，但仍需盡快採取對策。