遭流浪漢佔母姦妻　男子仇殺分屍囚15年

安徽省含山縣男子熊某飛年幼時，母親被一名流浪漢霸佔帶走；到他娶妻生子後，妻子再被當年的流浪漢強姦，致妻子離家出走。熊男忍無可忍，於是將流浪漢殺害。內媒周三（9日）報道，熊男因故意殺人罪被判處15年有期徒刑，由於熊男選擇不上訴，目前判決已生效。

事發於1990年6月，死者凌某青因涉嫌殺害前妻和岳父母而從含山縣外逃至江西省上饒市。凌某青當時扮成流浪漢，並獲熊男的家人收留。收留期間，凌某青與熊男母親吳女墮入愛河，並將吳女帶離熊家，令熊男從小便失去母愛。

熊男成年後到浙江省義烏市工作，並重新與母親取得聯繫，之後熊男因妻子懷孕、生孩子需要照顧等原因，遂搬去與母親、凌某青共同居住。不久後，熊男的妻子離家出走，熊男從岳父母處得知妻子被凌某青凌辱而離開，遂對凌某青懷恨在心。

2014年1月，熊男與凌某青在出租屋發生爭吵，新仇加舊恨之下，熊男趁凌某青睡覺時，將其殺死分屍，然後將屍體運至義烏郊外丟棄並掩埋。當地警方由於持續追查犯下殺人案的凌某青，最終在2020年發現熊男殺害凌某青一事，遂拘捕熊男。

法院審理案件期間，有兩名律師為熊男提供無償的辯護。當中的嚴律師認為，熊男與凌某青的矛盾累積非一日之寒，當年吳某離家後，熊男父親因受刺激而終日瘋癲，幾年前更因為癌症去世。另熊男從小便失去母愛，對他的成長和性格養成造成很大影響，妻子還被凌某青強姦而離家出走；令熊男在酒精的作用下，將多年悲慘命運歸結在凌某青身上。熊某飛當時年齡還不到35歲，有兩個兒子需要撫養。

不過法院綜合上述案情，仍然裁定熊男行為構成故意殺人罪。鑑於他能如實供述罪行，帶領辦案人員指認找到被害人，對偵破案件起重大作用；且熊男能當庭自願認罪，而死者對引發本案亦具有過錯，故依法對熊男酌情處罰。