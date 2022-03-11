吉林農科院抗疫混亂　學生交叉感染崩潰大哭

吉林農業科技學院爆發新冠疫情，大批學生周四（10日）被緊急接走。有就讀學生同日在社交平台揭露學校抗疫混亂，包括「一刀切」安排所有密切接觸者在圖書館和教學樓起居生活，並導致交叉感染、大量學生崩潰大哭的情況。

事主周四以帳號名「林凡一尋」在微博發文，提到在校方的混亂安排下，不少原本未染疫的學生同被感染，有學生大哭致電老師，老師卻也無力處理，學校運作完全停滯。另毋須隔離的學生，則被禁錮在宿舍內，他們一直投訴飲用水及生活必需品供應不足，且如廁設施從缺；學校卻拒絕安排，且態度強硬。

「林凡一尋」又指出，其宿舍目前已出現大量發燒學生，老師卻只派發退燒藥，讓學生多休息睡覺了事。事主聲稱，有學生已失去意識，躺在宿舍等待處置。此外，旁邊宿舍早前有過百名學生須接受隔離，校方卻安排所有檢測未染疫的學生撤走，留下染疫學生等死。

事主更批評，爆發疫情後校方一直阻止學生在社交平台曝光事件，甚至直接致電發文學生要求刪除貼文。另有學生曾多次致電吉林市多個疫情防控部門，卻均未獲接聽、部分部門甚至推卸責任。「林凡一尋」在文末呼救，「求求了，好心人們，我們農科院的同學要挺不住了，希望輿論平台可以幫助我們，每個人都是一份力量，求求了，幫幫同學們吧！」