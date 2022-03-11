本土疫情蔓延 長春全市檢測及小區封閉管理

內地爆發新一波新冠疫情，其中吉林省情況嚴重。該省本輪疫情中累計出現最多本土個案的吉林市，首次啟用方艙醫院收治病人。長春市周五（11日）宣布，即日起全市啟動3輪全員核酸檢測，期間政府單位居家辦公、企業停止營運，全市小區（村）、單位實行封閉式管理。

吉林市此前公布，吉林市傳染病醫院和吉林醫藥學院附屬醫院兩家定點醫院，設置床位552張，並設立3間方艙醫院。其中，黨校方艙醫院設置床位264張，周三（9日）投入使用；昌邑區方艙醫院設置床位572張，周五投入使用；高新區方艙醫院設置床位350張，周六（12日）可投用。

另外，長春市疫情防控指揮部周五發布《關於做好全市三輪核酸檢測工作有關事項的通告》，指鑒於該市出現多點散發新冠確診病例，為有效控制疫情擴散蔓延，決定在全市範圍內啟動3輪全員核酸檢測。

除參與防疫工作的人員之外，全市所有行政事業單位人員全部居家辦公；除市裡確定的重點企業、保障民生的公共服務類企業之外，所有企業一律停業；除保障市民基本需要的超市、藥店、特需醫療機構之外，其他營業門店一律停業；學校停課，公交、的士、地鐵停運。

全市小區（村）、單位實行封閉式管理。每戶家庭每2天由1人外出采購必要的生活物資，有特殊出入需求的居民，由社區（村）從嚴管控。公安幹警、醫護人員等其他必要的流動人員，需持相關證件或疫情防控指揮部開具的證明出入。

當局強調，本次核酸檢測要求應檢必檢，不落一人。要求民眾密切關注本區域核酸檢測時間，按通知准時參加核酸檢測並按要求做好個人防護工作，檢測完畢立即返家。