網紅博主疑私自探墓　遭政府部門調查

內地媒體近日報道，社交媒體平台「小紅書」上一名網紅男博主，在多個城市進行探墓而闖出名堂。直至當事人在最近一次山東探墓後上傳照片，不久後因平台接到投訴，於是以違反《社區規範》被封帳。大眾質疑該男子頂着保育人員的身份明知故犯，未經許可私自探墓。相關政府部門已接到網友舉報後，目前展開調查。

帳號「吉嘉軍賓凶」擁有多達6萬粉絲數，不是圖文並茂展示與古墓有關的照片，照片中有一男子拿着電筒坐在墓內，旁邊散落墓磚，令人質疑是否有破壞墓穴之嫌，另有搭配「順盜洞而下」、「全網唯一」的描述。據指，該處為明魯王宮。直至周四（10日）帳號遭平台被封。另一社交平台同帳號名的用戶向網民交代被封消息，但強調內容都是本人發表。

由於有內地記者發現當事人為國內古蹟遺址保護協會會員，因此聯繫該協會工作人員。對方證實該人的確為協會會員，另指出他的貼文文字存有嚴重誤導性，其行動已經獲反映給相關文物部門，目前正等待官方調查結果。此外，山東省文化和旅遊廳亦得悉該人曾在省內多個城市探墓，經接獲多個平台網民投訴後，已經與相關省縣聯絡要求展開調查。