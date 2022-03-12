內地增1524宗本土確診及無症狀新冠　再創2年新高

內地周六（12日）通報新增本土確診476人，本土無症狀感染1,048宗，合共1,524宗本土個案，再創近兩年來新高。

國家衞健委表示，內地新增588宗新冠肺炎確診病例，476人本土感染，112宗境外輸入。本土病例分別為山東159宗，吉林134宗，天津35宗，廣東33宗，陝西30宗，浙江23宗，河北22宗，江蘇20宗，上海5宗，雲南、甘肅各4宗，黑龍江2宗，北京、內蒙古、福建、河南、青海各1宗。境外輸入病例分別來自廣東、上海、四川、廣西、山東、甘肅、北京、河南、遼寧、天津、吉林、湖北、重慶、黑龍江、浙江、安徽和湖南。

內地再多1,173宗無症感染病例，本土病例佔1,048宗，以山東400宗最多，吉林和廣東分別為266宗和191宗，其餘病例分別來自上海、甘肅、河北、雲南、江蘇、天津、廣西、遼寧、浙江、海南、黑龍江和福建；另有125宗境外輸入。

內地疫情近期呈現多地散發、快速增長之勢。自本月4日至9日，單日新增本土感染者已連續6天超過500宗，當中又以無症狀感染者居多。上海市衞健委主任鄔驚雷表示，無症狀感染者數量多，除與新冠變種毒株Omicron傳播力和隱匿性強有關，亦因內地已完成大規模免疫接種、檢測能力增強、及早管控等，令早期感染者未有症狀就經檢測發現。