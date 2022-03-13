疑不滿報告添額外內容　老師大罵學生

台灣媒體上周六（12日）報道，台中第一高等中學有學生進行音樂報告期間，疑因展示內容超出該年級的範圍，引起呂姓女老師不滿，遭破口大罵不當。雙方衝突的過程被拍成影片上網後，拍片的紀姓同學稱校方向其施壓要求刪除，且遭派遣前來交涉的老師嘲諷。校方回應稱，周一（14日）會與學生們開會聽取意見。

呂老師聽取該組同學進行音樂報告後，指摘不符合報告要求，對方嘗試解釋卻以態度不佳和「你來當老師啦」、「現在的學生可怕到極點」回應。雙方僵持不下之際，呂老師發現紀同學正在錄影，試圖搶過手機刪除影片，但因對方以擁有錄影權利作罷。

紀同學表示，校方以輔導學生為名與其交談，卻被對方用「這個動作很開心嗎」、「得到很多成就感嗎」嘲諷，並要求將影片下架。他向媒體表示尋求外界法律協助，並希望學校不要在意威嚇方式溝通。

校方稱，學校對此事定會按程序秉公辦理，至於下架亦只是因片中拍到未成年人士的樣貌，因此才善意提醒。台中市教育局也表示，新課綱強調素養導向教學，要求師生之間理性討論，會敦促學校以此原則辦理。