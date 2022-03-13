防疫不力　省公安廳副廳長黃守應等6人被免職

廣東省近日爆發本土新冠疫情，包括東莞市大朗鎮本月初發生的聚集性疫情，當局追究官員防控不力的責任。內媒周日（13日）報道，經省委和東莞市委研究決定，廣東省公安廳副廳長黃守應等6人被免職。

當局認為，發生疫情暴露出東莞市重點場所常態化疫情防控工作存在短板漏洞，一些黨員幹部存在履職不力、失職塞責等問題。除了黃守應被免去省公安廳黨委委員、副廳長職務，東莞市市委常委、常務副市長王長青，東莞市副市長、市公安局黨委書記、局長畢洪波，東莞市大朗鎮鎮委書記陳福坤，東莞市大朗鎮鎮委副書記、鎮長方德佳，東莞市衞健局副局長張何亦被免去職務。以上官員和其他責任人的問責調查正同步進行。

廣東省周日公布，過去一天新增62宗本土確診病例，包括深圳60宗及東莞2宗；另新增194宗本土無症狀感染個案，包括深圳6宗及東莞188宗。省委及省政府表明，將堅決貫徹落實黨中央決策部署，把疫情防控工作作為重大政治任務來執行，堅持以人民為中心，堅決守護群眾生命安全和身體健康。對一些黨員領導幹部履職不力、失職塞責，當局將依規依紀依法嚴肅問責。