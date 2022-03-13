內地新冠疫情惡化　昨增3122宗本土病例

內地新冠疫情惡化。國家衞健委周日（13日）通報前一天新增1,938宗確診、1,455宗無症狀感染；其中本土病例再創近兩年來新高，分別有1,807宗確診、1,315宗無症狀感染，共計3122宗。在疫情最嚴重的吉林省，單日本土確診和無症狀感染超過2,000宗。

吉林省前一日新增本土病例主要來自長春和吉林兩市，長春單日新增本土確診和無症狀感染分別為831宗和42宗，吉林市則分別為571宗和697宗。其餘病例分別由延邊州、四平市、梅河口市報告。本輪疫情截至周日凌晨零時，吉林全省累計報告本土確診病例2,052宗，無症狀感染1,527宗。

官方解釋感染大幅上升原因，是個別地區應急處置機制不夠健全。綜合內媒報道，該省自上周四（10日）至今已通報多名官員被免職，包括吉林市前市長王路、長春市衞徤委前主任高玉堂、長春市九台區前區長李欣以及市農業科技學院前黨委書記張立峰，均與本輪疫情有關。

除吉林外，其餘疫情較嚴重地區包括山東，當地前一日新增175宗本土確診病例、172宗無症狀感染；廣東新增62宗本土確診病例、194宗無症狀感染。此外，前一日內地新增境外輸入確診和無症狀感染個案分別為131宗和140宗。至今內地累計115,466人確診，當中4,636人病亡。