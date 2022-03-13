Omicron亞型BA.2肆虐　兩地加緊興建方艙醫院

吉林省周日（13日）上午召開的新冠疫情防控工作新聞發布會指出，當地本輪疫情病毒株為Omicron的亞型「BA.2」，主要傳播途徑為經呼吸道飛沫和密切接觸傳播，但是特定條件下接觸病毒污染的物品和暴露於病毒污染的環境，可造成接觸傳播或氣溶膠傳播。為加強患者隔離治療，吉林市和長春市近日加緊興建方艙醫院。

該省衞生健康委副主任、省疫情防控工作領導小組辦公室疫情防控組組長張艷稱，前一日當地感染數大幅度上升，反映出Omicron變種毒株傳播隱匿、傳染性強、傳播速度快，早期難於發現，易形成社區傳播。下一步，當地除精準做好核酸檢測和流行病學調查排查，也將進一步強化學校、社區、農村等重點防控，做好隔離者管理與服務，避免交叉感染，並全力加強醫療救治。

省疾控中心應急辦主任趙慶龍則指出，引起這次疫情的Omicron亞型「BA.2」傳染力較之前流行的「BA.1」高約30%，在支氣管組織中的複製滴度是另一變種病毒株Delta的70倍。由於感染後大多數患者的症狀不明顯，甚至無症狀，以致更容易多點散發或集中暴發。

在吉林市，上周六（12日）上午已有3所方艙醫院投入使用，共提供1,203張床位，已有580名無症狀感染者入住。該市衞健委黨組書記羅兵表示，當地已選址興建第4所方艙醫院，床位約2,000張。在長春市國際會展中心，一所新建的方艙醫院預計周日中午投入使用。該處佔地1.5萬平方米，提供1,500個床位。