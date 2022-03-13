維權車主批Tesla未提供完整數據　公然違背責令

因名譽權糾紛起訴美國電動車製造商特斯拉（Tesla）的河南女車主張女士，上周六（12日）發微博稱自己到了北京，並定位在國家市場監督管理總局。她表示，儘管特斯拉在公開渠道道歉，並說在國家監管部門的要求下會進行後續配合，卻沒有做任何有效解決問題的行動。

張女士於上周五（11日）在微博談到上述案件近一年的情況和進展，指雖然國家監管局公開要求特斯拉無條件向她提供完整的數據，但對方公然違背責令，只給她一份不完整的數據。她又稱，自己積極賠償在車展上踩壞的三塊車輛玻璃，但「他們（車廠）都不敢給我銀行帳號」。

張女士指出，特斯拉全球副總裁陶琳在她站車頂維權事件之後，曾公開說「背後有人受人指使」。她就此事已向法院起訴名譽權，並向法庭提供了十多份證據來證明對方的言論不實。相反特斯拉只拿出一份錄音證據，且內容更只是張女士的先生告訴車廠銷售人員，「北京有媒體想過來採訪」。

最後，張女士呼籲特斯拉車主自行在車上安裝攝錄鏡頭，以防車上原有的攝錄數據遺失。她又指攝錄鏡頭最好能同時拍攝司機手部和腳踏板的情況，以便一旦出現問題時作為證據。