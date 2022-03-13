順豐速運中轉場增至49人確診 由物傳人再播疫

浙江省杭州順豐速運餘杭中轉場爆發新冠疫情，截至周日（13日）早上該中轉場杭州本地工作人員已有49人確診，不少民眾因而拒絕收貨甚至退貨。杭州當日召開疫情防控工作新聞發布會，指餘杭此輪疫情傳播鏈條清晰，較大可能是境外物品引發感染，再以人傳人播疫。

杭州市衛生健康委黨委委員、副主任王旭初在會上重點說明餘杭疫情，指這次疫情具有多點多元多發，人物同傳，涉及面廣、隱秘性強的特點，是今年以來杭州市所有疫情當中最嚴峻及複雜的一次。根據目前調查及病毒全基因測序溯源結果，餘杭疫情所有相關病例都屬同一傳播鏈，很可能在物流企業內有在境外被污染的物品，導致員工染疫，再通過人傳人造成後續傳播。

會上指出，一些被污染的速遞件被送到其他快遞網點後，亦造成非順豐物流速遞人員染疫，涉事物流園區的外在環境污染嚴重，部分工作人員的個人防護不到位，而且彼此接觸比較頻繁。由於大量員工居於物流園區外，甚至通勤其他區縣，他們的家庭及接觸者亦可能中招，不排除疫情外溢到社區的風險。

王旭初呼籲當地民眾要加強科學防控，接收到疫情高發地區的速遞和進口包裹時，應該全程戴口罩，最好也戴手套，及時清理雙手，有條件時要對包裹外包裝消毒。如果郵件不急用，他建議民眾可放到有陽光、通風的地方靜置一段時間。