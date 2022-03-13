台外交官與駐地僱員性交易　遭監察院彈劾

台灣的外交部公使楊文昇被指於駐外期間，與受僱當地的清潔工於館內進行性交易。監察院近日舉行審查會，全數通過彈劾，將楊移送懲戒法院。

根據監察院於上周五（11日）公布的彈劾案文指出，楊文昇在2018年7月9日至2020年9月16日擔任駐外館長，並從2018年僱用當地人員「J女」擔任館長職務宿舍清潔工。J女在同年12月3日離職後，在2020年7月透過駐外人員，指控楊文昇在她服務期間對她性騷擾，並提供相關畫面作證。

經外交部性騷擾申訴評議委員會組成專案小組調查，楊文昇承認照片中是他本人，並指與J女關係是「一種交易買賣」。外交部申評會認定楊文昇與J女在職務宿舍進行性交易，敗壞官箴，經審議後給予楊記一大過處分。

監察院指出，楊文昇自認給J女當地幣值5,000元，J女同意獻身回報，屬有對價的性交易行為。楊文昇與J女有上下屬關係，在職務宿舍內誘使J女脫衣共浴、同床共枕，楊的言行舉止屬嚴重失當。監察院認為，楊的行為紊亂長官部屬秩序，言行失檢，違反公務員服務法規定情節重大，嚴重影響公務員形象與政府聲譽，於上周二（8日）經審議通過彈劾。