台增63宗確診　台南家庭群組擴大增4人染疫

台灣的本土新冠疫情再起，周日（13日）公布新增63宗確診病例，包括5宗本土及58宗境外輸入個案，無新增死亡個案。本土新症中以台南4宗佔最多，疫情有蔓延校園的迹象，其餘1宗則在台北。

中央流行疫情指揮中心表示，新增本土個案為4男1女，年齡介乎30多歲至70多歲，在台南的新症均與巴士旅遊團和就醫接觸有關，其中2人是職場同事，另外2人疑在院內感染。台北本土新症則為一名20多歲男子，是此前確診女子的同住哥哥，與跨雙北家庭群聚有關。

由於近日有台南女中學生的家長確診，校方上周六（12日）緊急公告有關班級周日及周一（14日）停課兩天，周日全校清潔消毒。該市本月5日至今累計19宗確診，除了一對情侶疫源未明，其餘都屬同一傳播鏈。

境外輸入個案包括31男27女，年齡介乎未滿5歲至60多歲，分別自越南、美國、香港、印尼、新加坡、澳洲等地入境，有20宗仍在調查，他們分別在上月26日至上周六期間抵台。其中4人自香港入境，包括一名20多歲香港男子，其餘3人則為台灣人。全台累計21,288宗確診，當中853人死亡。