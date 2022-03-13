美防範華彈道導彈　測試遙距發射薩德

駐守西太平洋戰略重地關島的美國陸軍，近日對部署島上的薩德導彈防衞系統展開測試，調派攔截導彈發射器到鄰近的北馬里亞納群島羅塔島，演練遙距操作的新能力。此舉意味保護範圍日後擴大至第二島鏈其他地方，應對中國的彈道導彈威脅。

美國陸軍2013年開始在關島安德森空軍基地部署薩德，系統包括指揮及控制中心、探測雷達、攔截導彈發射器。隨着中美軍事角力白熱化，關島的戰略重要性日益提升，美國軍方關注對該島的防護是否足夠。有見及此，美國第94陸軍空中與導彈防禦司令部本月初就「薩德遙距發射組件」舉行2場測試，首場測試本月2日舉行，攔截導彈發射器首次調離原先在關島部署的地點，改為放置在該島一處偏遠的地點。

其後，本月4日至本月7日期間，美國陸軍在空軍運輸機的協助下，把位於關島的薩德攔截導彈發射器運往以北的羅塔島。第94陸軍空中與導彈防禦司令部表示，是次測試針對位於關島的指揮及控制中心，與操作攔截導彈發射器的士兵遙距通訊的能力，結果證明可以把薩德的保護範圍擴大至關島以外，同時防衞北馬里亞納群島。

另一方面，美國傳媒上周五（11日）報道，美國導彈防禦局上月24日在新墨西哥州白沙導彈靶場，成功利用薩德系統發射愛國者3型導彈分段增強型防空導彈，顯示兩套系統具備直接整合的防空能力，當薩德的探測雷達發現威脅目標導彈後，毋須依靠愛國者的射控系統，只是需要它的發射器及攔截導彈，亦能夠完成攔截任務。