古蹟協會會員私探古墓遭舉報　或觸刑法正調查

內地社交平台小紅書博主「吉嘉軍賓凶」近日發布「探墓」的活動和照片，被舉報涉嫌破壞古墓，觸及刑法。內媒其後發現，該博主為中國古蹟遺址保護協會會員。該協會上周五（11日）就此事發通告稱，該博主行為涉嫌違反文物保護相關法律法規，協會已將情況向相關文物管理部門反映，並對其行為進行調查。

被舉報的「吉嘉軍賓凶」曾在小紅書上發布過大量的探墓照片及文字內容，範圍涉及多地，當中有題為「實探明魯王宮」的網文，配圖為其通過繩梯順洞而下，文稱「這才是真正的魯王地宮」。惟目前已無法在微博或小紅書檢索到「吉嘉軍賓凶」的帳號。

舉報者指出，無論是中國古蹟遺址保護協會還是中國探險協會，都不具有考古發掘及調查資格，即使是具有考古發掘資質單位下的個人，未經當地相關文物保護單位允許，非工作期間私自進入古墓亦涉嫌違法。

中國古蹟遺址保護協會在針對此事的通告中表示，該協會個別會員在社交媒體上發表不當言論，其行為有違協會「道德準則」，並涉嫌違反文物保護相關法律法規。通告續稱，協會將根據調查結果和協會章程採取後續處理措施，並及時向社會公布。

據了解，毓秀山魯王墓位於山東省臨沂市平邑縣白彥鎮，其中魯懷王墓於2013年被列為省級文物保護單位。山東省文化和旅遊廳文保處上周四（10日）表示已就事件進行調查，但過程需要一定時間，不能僅依據網上圖片對涉事者進行處理。該處又稱，如果對文物造成了破壞，肯定是違法的。