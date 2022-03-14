惠東縣海域4.1級地震　震醒香港市民　天文台接逾8000報告

今日（14日）凌晨約2時28分開始，港九新界多名讀者先後向《東網》報料，指感覺到約2秒至5秒的劇震，從睡夢中驚醒；東九龍區讀者王先生表示，家中的床架震動數秒，家貓更不停亂跳；有跑馬地的女讀者表示，家中的櫃明顯震動數秒，《東網》正向天文台了解事件。

香港天文台表示，接獲市民報告，表示感到地震，據香港天文台的初步分析，今日凌晨2時29分，中國東南部近岸發生一次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。

香港天文台接獲超過8000名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第4度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

根據「中國地震台網」資料，今日凌晨2時28分，於廣東惠州市惠東縣對開海域測量到黎克特制4.1級地震，震源深度為25公里。

本港市面於地震報告過後平靜，暫未有建築物損毀及人命傷亡報告。住灣仔謝菲道某大廈12樓的黃氏夫婦表示，凌晨約2時許，黃先生當時在床上睡覺，黃太坐在椅子上，期間2人感覺到搖晃，震動維持數秒，之後誤以為附近有工程，但因為有點害怕是地震，所以決定落樓了解，其後他們在手機及群組亦看到相關的地震訊息通知。

而公務員羅先生表示，他在西環等車期間，亦感受到震動，當時他以為是重型車輛駛過，及後查看手機才知悉有地震發生。