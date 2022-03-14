幼稚園教師涉虐學童　檢方介入調查

台灣台中市貴族學校「麗喆雙語國中小」附屬幼稚園早前傳出有一名教師，涉嫌對全班幼童施虐，而且學校有包庇之嫌。教育局上月對該幼稚園處罰19萬新台幣（約5.24萬港元），並停止招生一年。台媒周日（13日）報道，檢察官已經受理偵辦。

該幼兒園一名陳姓教師今年1月被揭發，對一班學童不合理施罰，包括吃飯太慢會被罰加倍添飯；不午睡者又會遭施打；陳姓教師有時心情欠佳亦會毆打孩子出氣。學童每天只獲准去一次廁所；該教師甚至會將幼童關在密室，任幼童大哭不理。有家長指，施虐的可能不止陳姓教師一人，可能與其他班的教師交換學生毆打。

校方回應事件稱，基於人權隱私，校園內沒裝有閉路電視。經調查發現，該校園曾違法聘用外籍老師，避免留下證據才沒有裝設，此舉令教師更加肆意妄為。除此之外，該幼稚園曾聘用未具教保資格人員作為老師。

除教育局作出行政處罰外，被害學童的家長委託律師提告，檢方本月初首次召開偵查庭。家長的律師指出，校方與涉案老師觸犯妨害自由、強制罪，應加重其刑罰。立委張廖萬強調，涉案的陳女在彰化就已經是「不適任幼保員」，惟上一個幼稚園並未按規定通報，導致問題持續，打算提案修法，管理相關事件。