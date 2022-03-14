網傳影片指內地檢測不人道　內媒反駁實為抹黑

內地新冠疫情升溫，多地開展大規模核酸檢測。有外國網民在社交網Twitter發布影片，指控中國的檢疫人員以粗暴手法，為一名男童進行拭子採樣，引起網民批評。內媒周日（13日）報道，該影片拍攝地為泰國，不排除有人試圖抹黑中國的防疫措施。

事發於上月23日，Twitter用戶「Songpinganq」發布影片，顯示檢疫人員粗暴地將拭子插入一名男童的鼻腔當中，令對方不適、當場嚎哭。該用戶在影片留言指，他為了保證疫苗二維碼是綠的，需每天經歷影片當中男童所受的苦難。該用戶還截圖介紹支付寶當中的健康碼制度。該影片被微博用戶轉載，目前瀏覽量已獲得逾3萬次，引起不少網友批評「志願者大白」不人道。

內媒指有專業人士透過工具尋找影片來源，發現影片原發布者是泰語用戶，而影片被印尼媒體引用，該影片上傳於上月22日，截止目前，原影片已獲得逾1,300萬次播放。影片被轉載到Twitter，然後被用戶用以抹黑中國的防疫措施。相關影片又被微博用戶二次轉載，未對影片加以說明，引起網民誤會。