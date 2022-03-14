內地疫情持續嚴峻　昨增2125宗本土病例

國家衞健委周一（14日）通報稱，內地前一日新增1,437宗確診病例，分別1,337宗本土感染和100宗境外輸入病例，其中以吉林895宗本土確診佔最多，無新增死亡病例。連同新增的788宗本土無症狀感染，本土新症共計2,125宗。廣東省深圳市宣布封城後，自周一開展第3輪全員核酸檢測。

通報顯示，新增本土確診分別吉林895宗，山東92宗，廣東79宗，陝西60宗，河北51宗，上海41宗，天津40宗，江蘇16宗，甘肅12宗，福建10宗，遼寧9宗，黑龍江7宗，北京、浙江和重慶6宗，雲南4宗，廣西3宗。本土無症狀感染則以河北162宗最多，其次是廣東的151宗及吉林的131宗。

新增境外輸入分別廣東42宗，上海16宗，浙江9宗，廣西和四川8宗，天津5宗，山東4宗，北京3宗，江蘇、福建、河南、雲南和甘肅1宗。內地至今累計確診116,902宗，其中4,636人死亡。

廣東省深圳市確診患者多在集中隔離檢測中發現，並周一開始全員核酸檢測，全市巴士、地鐵停運，小區等封閉式管理。另在吉林的疫情亦非常嚴重，本土患者均已轉運至定點醫療機構隔離治療，防疫部門對密切接觸者開展追蹤排查，對其生活和工作場所進行消毒。