藥監局再批5款快測產品上市　累計10款

國家藥監局上周六（12日）宣布，批准5款新冠抗原自測產品正式上市後，周日（13日）再批准另外5款新冠抗原產品的註冊申請，至今共有10款新冠抗原自測產品正式上市。

周日批准的抗原產品包括萬泰生物、熱景生物、天津博奧賽斯生物、重慶明道捷測生物和北京樂普診斷；其中熱景生物屬於港府向指定群組免費派發快速抗原測試包的品牌。前一天獲批的則為南京諾唯贊、北京金沃夫、深圳華大因源、廣州萬孚生物、北京華科泰生物；其中北京金沃夫與廣州萬孚生物旗下產品，同為港府免費向特定群組派發的快速測試包。

內媒周一（14日）發現，新冠抗原自測試劑盒已迅速登陸內地各大電商平台，大部分為「預約購買」，少數平台已能直接購買。這些自測產品單價普遍超過22元人民幣（約27港元），最快10分鐘出結果。

根據上周公布的《新冠病毒抗原檢測應用方案（試行）》，抗原檢測的適用人群主要包括三類，一是到基層醫療衛生機構就診，伴有呼吸道、發燒等症狀且出現症狀5天以內的人；二是隔離觀察人員，包括居家隔離觀察、密切接觸和次密切接觸、入境隔離觀察、封控區和管控區內的人員，最後是有抗原自我檢測需求的社區居民。