速遞中轉場疫情外溢至3地　官方稱已遏制擴散

浙江省杭州順豐速運餘杭中轉場爆發新冠疫情，很可能是境外物品引發感染再人傳人，目前已外溢至3地，包括湖州德清、嘉興海寧、貴州遵義，不排除攻入社區。杭州市衞生健康委黨委委員、副主任王旭初周一（14日）表示，今次疫情絕大多數病例都是物流從業人員，因處理得當已有效遏制擴散趨勢，但仍可能出現續發病例。

杭州市於周日（13日）早上8時至周二中午12時期間，新增6宗無症狀感染個案，包括餘杭區4宗、上城區1宗、蕭山區1宗。全市這輪疫情累計52宗本土確診病例，以及6宗無症狀感染個案，確診病例均為輕症。王旭初周一在疫情記者會上表示，由於整個疫情行動迅速、處理得當，包括密切接觸、次密切接觸集中管理，有效降低社區傳播風險。

王旭初又指，雖然疫情已波及到餘杭、上城、濱江、錢塘、臨平等多區，但染疫者的工作地點主要集中於餘杭仁和菜鳥物流園區內，另外亦有順豐速運下游的網站速遞員等。對於當地一名15歲初中學生確診，當局確認與上述染疫者屬於同一個傳播鏈，並已排除其家人、同班同學、老師等核心密切接觸傳播導致感染的可能性。