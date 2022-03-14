廣東指港「決堤」後果不堪設想　深圳必須「強守」

新冠疫情嚴峻持續，廣東省深圳市周一（14日）起實施嚴格控制管理。廣東省政府在社交平台轉發文章，稱倘若香港疫情「決堤」後果不堪設想，深圳唯有「強守」，以守護全國抗疫大局。

文章指出，相比之前疫情較為嚴重的陝西、黑龍江、河南、內蒙古，這些城市在人口量、城市規模、城市性質與深圳並不在一個量級，準確地來講，人口規模在1,500萬以上的北上廣深四大城市中，深圳是第一個遭遇變種毒株Omicron大規模侵襲的一線城市。

深圳衞健委官方確認，這波疫情由Omicron變異毒株BA.2導致，傳染性強變異速度快，防疫難度倍增且並無可參考的國內經驗。此外，深港一體的地緣因素，也是這波疫情難以明言卻最為棘手的原因之一。

文章稱，人們把深圳這次抗疫形容為「巷戰」，一場戰爭進入巷戰階段，便意味着戰術難度陡增。要想勝利，就必須把失守區域快速地一個一個地奪回，因此有媒體稱深圳此次雖無經驗可鑑，但在目前的抗疫態勢中，「以快打快」的戰法是非常、也是必然之舉。

文章形容，香港疫情猶如高懸於國門的堰塞湖，一旦決堤，後果不堪設想。如此，深圳的堅守並不是一城之戰和局部之戰，深圳的對岸是形勢日趨嚴峻的香港，深圳的身後是廣東，廣東身後是廣大的內陸腹地，「橋頭堡」和「國之南門」的地位決定了，在沒有更加有效的藥物、疫苗或者防疫策略的變化為前提下，深圳能做的就是強守。守護深圳就是守護廣東，守護廣東就是守護全國的抗疫大局。

對於有觀點說深圳因為香港的原因很冤枉，文章表示這有點道理但並不認同：「因為深港同源，需要理性地看待局勢，沒有辦法選擇，只能面對，必須一起同肩硬扛。」香港市民每天吃的新鮮蔬菜九成來自內地，冰鮮家禽、肉類也極大依賴內地，在深港一體防控的策略下，深圳還需抽調人力物力全力支援香港。