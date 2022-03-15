鮮榨橙汁機疏於清潔　內部殘留黃黑污垢

本周二（3月15日）是國際消費者權益日。內媒上月派遣記者入職上海、北京兩地的「天使之橙」自助榨橙汁機維修員職位，負責清洗機器和補充橙等工作。發現所謂「現榨」的橙汁，有部分來自上一單多餘的橙汁。機械內部殘留黃黑污垢，員工在相關衞生情況及清潔管理上更是敷衍了事。

記者入職後，一名負責新人培訓的員工張某表示，新員工不用去公司接受培訓，跟她學兩三天就可以；機器一般每兩天清洗一次，一名職員若負責10台機器，只需清洗其中5部，另外5部則似乎情況進行補貨。若是有經驗的員工，可以用一天時間清洗所負責機器，第二天簡單巡場即可，只要機器不出故障就能夠接受。張某又指，在周末無人上班的政府機構則可以不清理，也無需加橙，但有人詢問的時候，一定要說每天都清洗。

張某向記者示範如何清洗機器時，期間沒有使用任何消毒水，只是用水快速沖洗，之後也沒有擦干水分。清洗後，記者發現核心組件部分仍然殘留污垢，榨汁艙門壁流淌墨綠色的液體，而且機器內部的金屬部件出現被腐蝕氧化的鏽跡。張某清洗後，將換下來的榨汁核心部件放在儲物櫃，而存放的儲物櫃則有蟑螂爬出。

記者工作期間發現，品牌對外宣稱新鮮萃取5個橙，但實質上只用3至4個，每次榨汁完成後剩餘果汁會直接注入下一個杯子。在杯中預留的橙汁可能隔夜放置數十個小時，這果汁會與外界空氣接觸，滋生細菌。機器外部的臭氧發生器形同虛設，不能真正發揮消毒作用。作為原材料的橙沒有經過任何清洗，表面有上殘留泥土和農藥的痕跡。

「天使之橙」在2014年從上海市食藥監局獲頒發中國首張無人售貨現製現售飲品類的《食品經營許可證》。截止至2018年10月，「天使之橙」已在全國逾220個城市及轄區設置逾8,000台自助榨橙汁機，每月銷量超過1,000萬杯，市場佔有率達到90%以上。有網民評論指，必需抓緊食品衞生安全。