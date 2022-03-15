生產商暗示鹼性水可治病　專家反駁無助健康

今天（3月15日）是國際消費者權益日。雲南飲用水生產商「石林天外天」以專門生產鹼性水為名，並對外宣稱飲用鹼性水能達到抗衰老、降血糖、緩解高尿酸血症及代謝身體酸性等作用，有意無意地向公眾暗示鹼性水可治病。但有專家指出這只是營銷手段，鹼性水對健康並無幫助。

內媒周一（14日）報道，該公司客服人員曾表示由於人體酸性較多，而其生產的礦泉水鹼性含量較高，故能代謝人體酸性體質；若長期飲用則對患有痛風、尿酸偏高以及反酸性胃炎的人士，有助身體健康。客服人員續指，他們的鹼性水不含副作用，且能達致分解及調節平衡的效果，惟需堅持飲用。

但首都醫科大學附屬北京安貞醫院體檢科副主任醫生曾指出，人體本身對酸鹼度已有自我調節，並不會因飲食中的酸鹼度而發生變化，因此飲用鹼性水對身體並無好處。相反，若長期喝的話甚至會加重胃及腸道負荷，有機會造成其功能紊亂、消化不良等影響。

國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露亦認同上述說法，認為鹼性水不過是商家特意營造的一個宣傳噱頭，飲用後對身體並無好處，從營養及現代醫學角度而言，不推薦消費者過分推崇。王指出，自來水經消菌殺毒並煮沸後，對人體健康的安全性及合理性更高。