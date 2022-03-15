沙利文表明美憂華支持俄　楊潔篪堅決反對抹黑中方言行

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪與美國白宮國家安全顧問沙利文周一（14日）在意大利羅馬會面，就中美關係及雙方共同關心的國際和地區問題交換意見，商討俄烏局勢。

楊潔篪就烏克蘭局勢闡明中方立場，強調中方堅決反對任何散布不實信息、歪曲抹黑中方立場的言行。他指出，烏克蘭局勢走到今天這一步，是中方不願看到，中方致力於勸和促談，國際社會應共同支持俄烏和談盡快取得實質性成果，推動局勢盡快降溫。各方應保持最大限度克制，保護平民，防止出現大規模人道主義危機，中方已向烏提供緊急人道主義援助，將繼續作出自己的努力。

楊潔篪表示，應理順烏克蘭問題歷史經緯及來龍去脈，正本溯源，回應各方合理關切，鼓勵相關各方開展平等對話，按照安全不可分割原則，尋求構建均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，維護歐洲和世界和平。

美國白宮發聲明指，沙利文與楊潔篪是跟進兩國元首去年11月的視像會議，沙利文提出美中關係一系列問題，並就俄烏戰事作實質討論，雙方都強調中美兩國保持開放溝通渠道的重要性。

美國國務院發言人普萊斯指，沙利文在會上直接並非常明確提出，對中國支持俄羅斯的擔憂，指中國若在俄羅斯入侵烏克蘭後，支持俄羅斯，將影響中國與世界，包括美國在歐洲及印太區盟友的關係。

沙利文會前曾警告，中國不要試圖幫助俄羅斯規避制裁，否則要面臨後果。在北京，外交部發言人趙立堅回應指，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方反對美方任何形式的單邊制裁和長臂管轄，將堅決維護中國企業和個人的合法權益。